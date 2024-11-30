Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Зеленський відзначив полк БпАК та показав їхню роботу arrow

Зеленський відзначив полк БпАК та показав їхню роботу

30 листопада 2024 17:59
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський відзначив 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський відзначив 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів. На фронті він діє вже півтора року.

Відео їх роботи український лідер показав у Telegram у суботу, 30 листопада.

Читайте також:

Робота 14-го окремого полку БпАК

Зеленський наголосив, що вже є за що дякувати цьому підрозділу. За його словами, військові досягли успіхів для України на різних напрямках фронту, зокрема в районах, де проводиться Курська операція. Глава держави зазначив, що 30 бійців вже відзначені державними нагородами за хоробрість та героїзм.

"Разом з іншими підрозділами наших Сил оборони та безпеки України воїни полку відчутно знижують російські можливості та захищають Україну. Дякую кожному воїну!" — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський відзначив ефективність винищувачів F-16, які були залучені до відбиття нещодавнього масованого обстрілу території України.

Раніше Зеленський підкреслив, що Київ повинен бути сильнішим за Москву, щоб створити умови для початку мирних переговорів з Росією.

Володимир Зеленський війна ЗСУ Україна окупанти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:01 Протести в Грузії — прем'єр заговорив про сценарій Майдану

19:01 Ажіотаж на валюту — що буде з курсом долара на новорічні свята

18:42 Мобілізація студентів з 1 грудня — кого торкнеться першочергово

18:39 В Укренерго повідомили, коли завтра вимикатимуть світло

18:26 На Одещині збудують пішохідну доріжку за декілька мільйонів

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

18:20 Taurus для України — Шольц вкотре виступив проти

18:10 Юрист розповів, як оформити відстрочку зі старими даними в ТЦК

17:59 Зеленський відзначив полк БпАК та показав їхню роботу

17:48 Снігу не варто чекати — погода в Одесі у перший день зими

17:45 У Дніпрі чутно сильні вибухи — що відомо

19:01 Протести в Грузії — прем'єр заговорив про сценарій Майдану

19:01 Ажіотаж на валюту — що буде з курсом долара на новорічні свята

18:42 Мобілізація студентів з 1 грудня — кого торкнеться першочергово

18:39 В Укренерго повідомили, коли завтра вимикатимуть світло

18:26 На Одещині збудують пішохідну доріжку за декілька мільйонів

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

18:20 Taurus для України — Шольц вкотре виступив проти

18:10 Юрист розповів, як оформити відстрочку зі старими даними в ТЦК

17:59 Зеленський відзначив полк БпАК та показав їхню роботу

17:48 Снігу не варто чекати — погода в Одесі у перший день зими

17:45 У Дніпрі чутно сильні вибухи — що відомо

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Text

10:36 Путін лякає ударом "Орєшніка" по Києву, — ефір Остаповець_LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК