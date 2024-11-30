Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський відзначив 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів. На фронті він діє вже півтора року.

Відео їх роботи український лідер показав у Telegram у суботу, 30 листопада.

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Зеленський наголосив, що вже є за що дякувати цьому підрозділу. За його словами, військові досягли успіхів для України на різних напрямках фронту, зокрема в районах, де проводиться Курська операція. Глава держави зазначив, що 30 бійців вже відзначені державними нагородами за хоробрість та героїзм.

"Разом з іншими підрозділами наших Сил оборони та безпеки України воїни полку відчутно знижують російські можливості та захищають Україну. Дякую кожному воїну!" — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський відзначив ефективність винищувачів F-16, які були залучені до відбиття нещодавнього масованого обстрілу території України.

Раніше Зеленський підкреслив, що Київ повинен бути сильнішим за Москву, щоб створити умови для початку мирних переговорів з Росією.