Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский отметил 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов. На фронте он действует уже полтора года.

Видео их работы украинский лидер показал в Telegram в субботу, 30 ноября.

Читайте также:

Работа 14-го отдельного полка БпАК

Зеленский отметил, что уже есть за что благодарить это подразделение. По его словам, военные достигли успехов для Украины на разных направлениях фронта, в частности в районах, где проводится Курская операция. Глава государства отметил, что 30 бойцов уже отмечены государственными наградами за храбрость и героизм.

"Вместе с другими подразделениями наших Сил обороны и безопасности Украины воины полка ощутимо снижают российские возможности и защищают Украину. Спасибо каждому воину!" — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский отметил эффективность истребителей F-16, которые были привлечены к отражению недавнего массированного обстрела территории Украины.

Ранее Зеленский подчеркнул, что Киев должен быть сильнее Москвы, чтобы создать условия для начала мирных переговоров с Россией.