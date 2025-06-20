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Головна Армія Зеленський відреагував на удари Росії по Одесі та Харкові

Зеленський відреагував на удари Росії по Одесі та Харкові

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 12:06
Обстріли Одеси і Харкова 20 червня — реакція Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Ключові моменти Реакція Зеленського на удар по Одесі і Харкову

Російські війська у ніч проти 20 червня завдали удару по Одесі та Харкову. Внаслідок цього постраждали 20 людей, а одна особа загинула.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Реакція Зеленського на удар по Одесі і Харкову

"Вночі росіяни масовано вдарили по Одесі, Харкову та їхніх передмістях понад 20 ударними дронами. Поранено близько 20 людей, серед яких двоє дітей: дівчата 12 та 17 років і троє рятувальників ДСНС, які прибули на місце обстрілу. На жаль, відомо про одного загиблого в Одесі. Мої співчуття рідним та близьким", — сказав президент.

Обстріли Одеси 20 червня
Наслідки удару по Одесі. Фото: ДСНС
Удар по Одесі 20 червня
Рятувальник евакуює жінку з палаючого будинку в Одесі. Фото: ДСНС
РФ атакувала Одесу дронами
Рятувальники на місці удару в Одесі. Фото: ДСНС

За словами Зеленського, цієї ночі по Україні окупанти випустили 86 дронів, більшість з них це "шахеди". Внаслідок обстрілів горіли житлові будинки, цивільна інфраструктура та автомобілі. Наразі в Одесі рятувальники вже закінчили роботи, проте на Харківщині вони ще тривають. Загалом, на місцях ударів працювали 132 працівники ДСНС та понад 30 одиниць техніки. 

Обстріл Харкова 20 червня
Рятувальник гасить пожежу у Харкові. Фото: ДСНС
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Рятувальник гасить пожежу у Харкові. Фото: ДСНС

Український лідер зазначив, що Росія продовжує цілеспрямований терор проти українців. За цю тактику вона має отримати сильну відповідь, яка відчутно вдарить по всій Росії та її можливостях продовжувати війну. 

"Країни "сімки" та ЄС знають рецепт: сильний тиск, санкції проти енергетики та тіньового флоту, прайскеп 30 доларів за російську нафту. Що швидше хворі в Кремлі втратять можливість фінансувати війну, то більше життів зможемо врятувати в Україні", — наголосив Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, раніше у РНБО попередили, що Росія готує нові обстріли України та інформаційні атаки проти нашої країни. 

Водночас аналітики ISW назвали, що може змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Будь-яке посилення санкцій цьому не допоможе. 

Володимир Зеленський Одеса Харків обстріли війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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