Обстріли Одеси і Харкова 20 червня — реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Російські війська у ніч проти 20 червня завдали удару по Одесі та Харкову. Внаслідок цього постраждали 20 людей, а одна особа загинула.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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"Вночі росіяни масовано вдарили по Одесі, Харкову та їхніх передмістях понад 20 ударними дронами. Поранено близько 20 людей, серед яких двоє дітей: дівчата 12 та 17 років і троє рятувальників ДСНС, які прибули на місце обстрілу. На жаль, відомо про одного загиблого в Одесі. Мої співчуття рідним та близьким", — сказав президент.

Наслідки удару по Одесі. Фото: ДСНС

Рятувальник евакуює жінку з палаючого будинку в Одесі. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці удару в Одесі. Фото: ДСНС

За словами Зеленського, цієї ночі по Україні окупанти випустили 86 дронів, більшість з них це "шахеди". Внаслідок обстрілів горіли житлові будинки, цивільна інфраструктура та автомобілі. Наразі в Одесі рятувальники вже закінчили роботи, проте на Харківщині вони ще тривають. Загалом, на місцях ударів працювали 132 працівники ДСНС та понад 30 одиниць техніки.

Рятувальник гасить пожежу у Харкові. Фото: ДСНС

Рятувальник гасить пожежу у Харкові. Фото: ДСНС

Український лідер зазначив, що Росія продовжує цілеспрямований терор проти українців. За цю тактику вона має отримати сильну відповідь, яка відчутно вдарить по всій Росії та її можливостях продовжувати війну.

"Країни "сімки" та ЄС знають рецепт: сильний тиск, санкції проти енергетики та тіньового флоту, прайскеп 30 доларів за російську нафту. Що швидше хворі в Кремлі втратять можливість фінансувати війну, то більше життів зможемо врятувати в Україні", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше у РНБО попередили, що Росія готує нові обстріли України та інформаційні атаки проти нашої країни.

Водночас аналітики ISW назвали, що може змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Будь-яке посилення санкцій цьому не допоможе.