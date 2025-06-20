Сили ППО знищили 70 Shahed під час нічної атаки 20 червня

Військові ЗСУ шукають цілі в небі. Фото: Reuters

Українські сили протиповітряної оборони відбили атаку ворожих БпЛА, яку противник здійснив у ніч проти 20 червня. За офіційною інформацією, з 23:00 19 червня ворог запустив 86 ударних безпілотників типу Shahed та імітаційних дронів різних типів із напрямків Міллерово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та окупованої Чауди у Криму.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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До відбиття повітряної атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України.

Статистика збитих цілей. Фото: ПС ЗСУ

Станом на 08:00 вдалося знешкодити 70 дронів. З них 34 було знищено засобами вогневого ураження, ще 36 — були подавлені або втратили координати внаслідок дії РЕБ.

Разом з тим, зафіксовано влучання ворожих БпЛА по восьми об’єктах, а уламки збитих дронів упали ще в одинадцяти місцях по території України.

Нагадаємо, кілька днів тому в Україні виявили "Шахед" з новим обладнанням. Він містив ШІ, камеру спостереження та інші компоненти.

Також речник УДА розповів, як Росія планує атаки по Україні.