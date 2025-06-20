Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаРецепти АрхівВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeІндустріїНовини дняМетеоТехнологіїАвтоСвятаСпортВійськова економікаНерухомістьЕкономікаФінансиПсихологіяІнвестиціїАрміяМедцентрДімКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росія запустила вночі по Україні 86 БпЛА — скільки збила ППО

Росія запустила вночі по Україні 86 БпЛА — скільки збила ППО

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 08:25
Сили ППО знищили 70 Shahed під час нічної атаки 20 червня
Військові ЗСУ шукають цілі в небі. Фото: Reuters
Ключові моменти Скільки дронів збили в ніч проти 20 червня

Українські сили протиповітряної оборони відбили атаку ворожих БпЛА, яку противник здійснив у ніч проти 20 червня. За офіційною інформацією, з 23:00 19 червня ворог запустив 86 ударних безпілотників типу Shahed та імітаційних дронів різних типів із напрямків Міллерово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та окупованої Чауди у Криму.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ

Реклама
Читайте також:

Скільки дронів збили в ніч проти 20 червня

До відбиття повітряної атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України.

null
Статистика збитих цілей. Фото: ПС ЗСУ

Станом на 08:00 вдалося знешкодити 70 дронів. З них 34 було знищено засобами вогневого ураження, ще 36 — були подавлені або втратили координати внаслідок дії РЕБ.

Разом з тим, зафіксовано влучання ворожих БпЛА по восьми об’єктах, а уламки збитих дронів упали ще в одинадцяти місцях по території України.

Нагадаємо, кілька днів тому в Україні виявили "Шахед" з новим обладнанням. Він містив ШІ, камеру спостереження та інші компоненти. 

Також речник УДА розповів, як Росія планує атаки по Україні. 

ППО дрони безпілотник Повітряні Сили ЗСУ Шахед
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації