Братчук пояснив, про що свідчать паузи в ударах РФ

Атака РФ на Київ. Фото: Reuters

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів, що цілі для атак по Україні ворог обирає завчасно. За його словами, це не так звана "відповідь" на удари України.

Про це Братчук сказав в ефірі "Ми Україна".

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"Статистика хоч і своєрідна, але нам треба розуміти, що ворог завчасно обирає цілі. Це не якась "отвєточка" на ті чи інші дії України на території Росії, зокрема. І йде відповідне накопичення", — сказав Братчук.

Він пояснив, що окупанти атакують підсилено добу-дві сотнями дронів в тому числі. Водночас є певний сигнал, що були якісь постачання з Ірану, оскільки один із шахедів, який вдалося зберегти цілим, має нові іранські розробки.

"То це дійсно відбувається накопичення, тому що паралельно з Києвом був удар і по Одесі. На жаль, теж із загиблими, а росіяни говорять про "демілітаризацію". Тепер знову оперативна пауза, і сьогодні по відсутності тривог можна казати, що відбувається накопичення", — пояснив Братчук.

Військовий додав, що, коли ця пауза буде зменшуватися, то можна казати про вдале нарощення виробництва ворога. Наразі у Татарстані вже розпочали виробництво відповідних потужностей.

Нагадаємо, видання CNN писало, що останні тижні Росія посилила повітряні атаки по Україні, змінивши тактику.

А військовий експерт Сергій Грабський пояснив, що зменшенням інтервалів між обстрілами росіяни намагаються "протестувати" українську протиповітряну оборону.