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Головна Армія Експерт пояснив, чому РФ зменшила інтервали між атаками

Експерт пояснив, чому РФ зменшила інтервали між атаками

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Дата публікації: 17 червня 2025 13:32
Росіяни випробовують ППО України - експерт пояснив як
Ліквідація наслідків атаки. Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko
Ключові моменти Малі перерви між обстрілами

Російські війська посилили атаки на Україну, зокрема на Київ, застосовуючи велику кількість цілей одночасно. Таким чином вони намагаються "протестувати" українську протиповітряну оборону.

Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі Ранок.LIVE.

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Малі перерви між обстрілами

"Це ускладнює роботу нашої ППО, і є ще таке поняття, це цинічний вислів, він стосується росіян — це робиться з дослідницькою метою", — сказав Грабський.

На його думку, такі невеликі перерви між обстрілами ворог робить, аби з'ясувати, чи встигає протиповітряна оборона України й Києва відновитися й приготуватися до наступної атаки.

Таким чином "реакція" української ППО має свідчити про те, наскільки вона буде ефективною під час подальших ударів. Грабський додав, що так противник тестує нас.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої атаки на Київ ворог застосував 175 дронів та близько 16 ракет. 

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що на місці удару у Шевченківському районі знайдено елементи касетних боєприпасів.

Київ російські війська обстріли ППО війна в Україні атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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