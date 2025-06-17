Россияне испытывают ПВО Украины - эксперт объяснил как

Ликвидация последствий атаки. Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Российские войска усилили атаки на Украину, в частности на Киев, применяя большое количество целей одновременно. Таким образом они пытаются "протестировать" украинскую противовоздушную оборону.

Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский в эфире Ранок.LIVE.

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Малые перерывы между обстрелами

"Это усложняет работу нашей ПВО, и есть еще такое понятие, это циничное выражение, оно касается россиян — это делается с исследовательской целью", — сказал Грабский.

По его мнению, такие небольшие перерывы между обстрелами враг делает, чтобы выяснить, успевает ли противовоздушная оборона Украины и Киева восстановиться и приготовиться к следующей атаке.

Таким образом "реакция" украинской ПВО должна свидетельствовать о том, насколько она будет эффективной при дальнейших ударах. Грабский добавил, что так противник тестирует нас.

Напомним, во время сегодняшней атаки на Киев враг применил 175 дронов и около 16 ракет.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что на месте удара в Шевченковском районе найдены элементы кассетных боеприпасов.