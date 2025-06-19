Братчук объяснил, о чем свидетельствуют паузы в ударах РФ

Атака РФ на Киев. Фото: Reuters

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал, что цели для атак по Украине враг выбирает заблаговременно. По его словам, это не так называемый "ответ" на удары Украины.

Об этом Братчук сказал в эфире "Ми Україна".

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"Статистика хоть и своеобразная, но нам надо понимать, что враг заблаговременно выбирает цели. Это не какая-то "ответочка" на те или иные действия Украины на территории России, в частности. И идет соответствующее накопление", — сказал Братчук.

Он пояснил, что оккупанты атакуют усиленно сутки-двое сотнями дронов в том числе. В то же время есть определенный сигнал, что были какие-то поставки из Ирана, поскольку один из "Шахедов", который удалось сохранить целым, имеет новые иранские разработки.

"Так это действительно происходит накопление, потому что параллельно с Киевом был удар и по Одессе. К сожалению, тоже с погибшими, а россияне говорят о "демилитаризации". Теперь снова оперативная пауза, и сегодня по отсутствию тревог можно говорить, что происходит накопление", — пояснил Братчук.

Военный добавил, что, когда эта пауза будет уменьшаться, то можно говорить об удачном наращивании производства врага. Сейчас в Татарстане уже начали производство соответствующих мощностей.

Напомним, издание CNN писало, что последние недели Россия усилила воздушные атаки по Украине, изменив тактику.

А военный эксперт Сергей Грабский объяснил, что уменьшением интервалов между обстрелами россияне пытаются "протестировать" украинскую противовоздушную оборону.