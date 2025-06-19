Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Каким образом Россия планирует атаки на Украину — ответ Братчука

Каким образом Россия планирует атаки на Украину — ответ Братчука

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 08:03
Братчук объяснил, о чем свидетельствуют паузы в ударах РФ
Атака РФ на Киев. Фото: Reuters
Ключові моменти Атаки на Украину

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал, что цели для атак по Украине враг выбирает заблаговременно. По его словам, это не так называемый "ответ" на удары Украины.

Об этом Братчук сказал в эфире "Ми Україна".

Реклама
Читайте также:

Атаки на Украину

"Статистика хоть и своеобразная, но нам надо понимать, что враг заблаговременно выбирает цели. Это не какая-то "ответочка" на те или иные действия Украины на территории России, в частности. И идет соответствующее накопление", — сказал Братчук.

Он пояснил, что оккупанты атакуют усиленно сутки-двое сотнями дронов в том числе. В то же время есть определенный сигнал, что были какие-то поставки из Ирана, поскольку один из "Шахедов", который удалось сохранить целым, имеет новые иранские разработки.

"Так это действительно происходит накопление, потому что параллельно с Киевом был удар и по Одессе. К сожалению, тоже с погибшими, а россияне говорят о "демилитаризации". Теперь снова оперативная пауза, и сегодня по отсутствию тревог можно говорить, что происходит накопление", — пояснил Братчук.

Военный добавил, что, когда эта пауза будет уменьшаться, то можно говорить об удачном наращивании производства врага. Сейчас в Татарстане уже начали производство соответствующих мощностей.

Напомним, издание CNN писало, что последние недели Россия усилила воздушные атаки по Украине, изменив тактику.

А военный эксперт Сергей Грабский объяснил, что уменьшением интервалов между обстрелами россияне пытаются "протестировать" украинскую противовоздушную оборону.

российские войска обстрелы ПВО дроны война в Украине атака
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации