Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаРецепты АрхивВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeИндустрииНовости дняМетеоТехнологииАвтоПраздникиСпортВоенная экономикаНедвижимостьЭкономикаФинансыПсихологияИнвестицииАрмияМедцентрДомКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россия запустила ночью по Украине 86 БпЛА — сколько сбила ПВО

Россия запустила ночью по Украине 86 БпЛА — сколько сбила ПВО

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 08:25
Силы ПВО уничтожили 70 Shahed во время ночной атаки 20 июня
Военные ВСУ ищут цели в небе. Фото: Reuters
Ключові моменти Сколько дронов сбили в ночь на 20 июня

Украинские силы противовоздушной обороны отбили атаку вражеских БпЛА, которую противник совершил в ночь на 20 июня. По официальной информации, с 23:00 19 июня враг запустил 86 ударных беспилотников типа Shahed и имитационных дронов различных типов с направлений Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск и оккупированной Чауды в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Сколько дронов сбили в ночь на 20 июня

К отражению воздушной атаки привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины.

null
Статистика сбитых целей. Фото: ПС ВСУ

По состоянию на 08:00 удалось обезвредить 70 дронов. Из них 34 были уничтожены средствами огневого поражения, еще 36 — были подавлены или потеряли координаты в результате действия РЭБ.

Вместе с тем, зафиксировано попадание вражеских БпЛА по восьми объектам, а обломки сбитых дронов упали еще в одиннадцати местах по территории Украины.

Напомним, несколько дней назад в Украине обнаружили "Шахед" с новым оборудованием. Он содержал ИИ, камеру наблюдения и другие компоненты.

Также представитель УДА рассказал, как Россия планирует атаки по Украине.

ПВО дроны беспилотник Воздушные Силы ВСУ Шахед
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации