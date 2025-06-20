Силы ПВО уничтожили 70 Shahed во время ночной атаки 20 июня

Военные ВСУ ищут цели в небе. Фото: Reuters

Украинские силы противовоздушной обороны отбили атаку вражеских БпЛА, которую противник совершил в ночь на 20 июня. По официальной информации, с 23:00 19 июня враг запустил 86 ударных беспилотников типа Shahed и имитационных дронов различных типов с направлений Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск и оккупированной Чауды в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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К отражению воздушной атаки привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины.

Статистика сбитых целей. Фото: ПС ВСУ

По состоянию на 08:00 удалось обезвредить 70 дронов. Из них 34 были уничтожены средствами огневого поражения, еще 36 — были подавлены или потеряли координаты в результате действия РЭБ.

Вместе с тем, зафиксировано попадание вражеских БпЛА по восьми объектам, а обломки сбитых дронов упали еще в одиннадцати местах по территории Украины.

Напомним, несколько дней назад в Украине обнаружили "Шахед" с новым оборудованием. Он содержал ИИ, камеру наблюдения и другие компоненты.

Также представитель УДА рассказал, как Россия планирует атаки по Украине.