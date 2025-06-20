Обстріли України та інформаційні атаки — РФ готує новий терор

Наслідки обстрілів України. Фото: Новини.LIVE

Росія планує продовжувати обстріли українських міст ройовими атаками та паралельно здійснюватиме дві інформаційні кампанії. В Москві хочуть нав'язати світу, що Кремль нібито готовий до переговорів, а "воювати хоче лише Україна".

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

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Що Росія готує проти України

Коваленко розповів, що Росія інформаційно качатиме дві кампанії проти України: на міжнародну аудиторію поширюватимуть наратив, що саме Москва відкрита до перемовин і змушена воювати, "бо Україна ніби хоче". А на внутрішню українську сегментовано поширюватимуть тези, що "Україна ніби не здатна захиститися і Росія може зруйнувати все", вимагаючи від суспільства капітуляції.

"Цей тиск треба буде витримати, воєнні рішення проти ройових атак ворога готуються. Інформаційна протидія — також. Але тактику ворога треба знати, аби розуміти цілі. Війну Росія хоче продовжувати і там думають, що зможуть зламати саме українське суспільство і добитися капітуляції тилу. Це в них не вийде", — наголосив керівник ЦПД.

Скриншот допису Андрія Коваленка

Нагадаємо, російські окупанти активізували наступальні дії на півночі Сумської області. В ISW зазначають, що вони хочуть наблизитися до обласного центру для можливості обстрілу його артилерією.

Крім того, аналітики назвали, що може змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Будь-яке посилення санкцій цьому не допоможе.