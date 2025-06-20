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Главная Армия В СНБО предупредили об обстрелах и информационных атаках России

В СНБО предупредили об обстрелах и информационных атаках России

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Дата публикации 20 июня 2025 10:27
Обстрелы Украины и информационные атаки — РФ готовит новый террор
Последствия обстрелов Украины. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Что Россия готовит против Украины

Россия планирует продолжать обстрелы украинских городов роевыми атаками и параллельно осуществлять две информационные кампании. В Москве хотят навязать миру, что Кремль якобы готов к переговорам, а "воевать хочет только Украина".

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

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Коваленко рассказал, что Россия будет информационно качать две кампании против Украины: на международную аудиторию будут распространять нарратив, что именно Москва открыта к переговорам и вынуждена воевать, "потому что Украина будто хочет". А на внутреннюю украинскую сегментировано будут распространять тезисы, что "Украина будто не способна защититься и Россия может разрушить все", требуя от общества капитуляции.

"Это давление надо будет выдержать, военные решения против роевых атак врага готовятся. Информационное противодействие — также. Но тактику врага надо знать, чтобы понимать цели. Войну Россия хочет продолжать и там думают, что смогут сломать именно украинское общество и добиться капитуляции тыла. Это у них не получится", — подчеркнул руководитель ЦПИ.

Росія готує нові обстріли України
Скриншот сообщения Андрея Коваленко

Напомним, российские оккупанты активизировали наступательные действия на севере Сумской области. В ISW отмечают, что они хотят приблизиться к областному центру для возможности обстрела его артиллерией.

Кроме того, аналитики назвали, что может заставить Путина сесть за стол переговоров. Любое ужесточение санкций этому не поможет.

СНБО обстрелы война в Украине Россия ЦПД
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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