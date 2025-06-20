Обстрелы Одессы и Харькова 20 июня — реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Российские войска в ночь на 20 июня нанесли удар по Одессе и Харькову. В результате этого пострадали 20 человек, а один человек погиб.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Реклама

Читайте также:

Реакция Зеленского на удар по Одессе и Харькову

"Ночью россияне массированно ударили по Одессе, Харькову и их пригородах более 20 ударными дронами. Ранены около 20 человек, среди которых двое детей: девушки 12 и 17 лет и трое спасателей ГСЧС, которые прибыли на место обстрела. К сожалению, известно об одном погибшем в Одессе. Мои соболезнования родным и близким", — сказал президент.

Последствия удара по Одессе. Фото: ГСЧС

Спасатель эвакуирует женщину из горящего дома в Одессе. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте удара в Одессе. Фото: ГСЧС

По словам Зеленского, этой ночью по Украине оккупанты выпустили 86 дронов, большинство из них это "шахеды". В результате обстрелов горели жилые дома, гражданская инфраструктура и автомобили. Сейчас в Одессе спасатели уже закончили работы, однако на Харьковщине они еще продолжаются. В общем, на местах ударов работали 132 работника ГСЧС и более 30 единиц техники.

Спасатель тушит пожар в Харькове. Фото: ГСЧС

Спасатель тушит пожар в Харькове. Фото: ГСЧС

Украинский лидер отметил, что Россия продолжает целенаправленный террор против украинцев. За эту тактику она должна получить сильный ответ, который ощутимо ударит по всей России и ее возможностях продолжать войну.

"Страны "семерки" и ЕС знают рецепт: сильное давление, санкции против энергетики и теневого флота, прайскеп 30 долларов за российскую нефть. Чем быстрее больные в Кремле потеряют возможность финансировать войну, тем больше жизней сможем спасти в Украине", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее в СНБО предупредили, что Россия готовит новые обстрелы Украины и информационные атаки против нашей страны.

В то же время аналитики ISW назвали, что может заставить Путина сесть за стол переговоров. Любое усиление санкций этому не поможет.