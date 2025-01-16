Ситуація на фронті — Зеленський відповів, де зараз найскладніше

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

На сході України зараз найскладніша ситуація на фронті. Росіяни мають перевагу у кількості людей, але зазначають великих втрат.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю польським журналістам у четвер, 16 січня.

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Що відбувається на фронті

Як зазначив глава держави, росіяни принесли в Україну руйнування, але країну вдалося зберегти, зокрема й завдяки допомозі Польщі. Зараз на сході України найскладніша ситуація на фронті. В умовах бойових дій все може швидко змінюватись.

"Є моменти, коли ініціатива переходить з одних рук в інші. Є села, які переходять з наших рук до ворога і навпаки. Таке відбувається. Найскладніша ситуація саме на сході, адже там велика концентрація російських військ, техніки і там у нас сил менше на сьогодні, але в них великі втрати", — зазначив Зеленський.

Він також додав, що завдяки технологічним крокам, дронам, РЕБ і не тільки, ворога вдається стримувати. Однак допомоги все ж не вистачає, наголосив Зеленський. Він переконаний, що головною проблемою є не брак людей, а дефіцит техніки й ресурсів.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський заявив, що наразі близько 34% зброї, яку мають захисники на фронті, виробляють в Україні. Потужності значно наростили та продовжать це робити.

Президент України також повідомляв, що наразі українська армія нараховує 880 тисяч бійців. Разом з тим, ворог на території України має понад 600 тисяч своїх військових.