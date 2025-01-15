Вітчизняна зброя — Зеленський розповів, скільки виробляє Україна

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

В Україні близько 34% зброї вітчизняного виробництва. Показник значно збільшився, адже раніше йшлося про менше ніж 10%.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час конференції у Варшаві в середу, 15 січня.

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За словами Зеленського, наразі близько 30% зброї постачає Європа та близько 40% — США. Саме тому Україна не може розглядати гарантії підтримки без участі одного з ключових партнерів.

"Коли починалась війна, пропорції допомоги Європи й США і українського виробництва були одні, а сьогодні ми маємо інші пропорції. Десь близько 33-34 % всієї зброї в Україні сьогодні — це вітчизняне виробництво", — заявив глава держави.

Зеленський також додав, що для України вкрай важливо зберігати єдність між США та Європою у питаннях постачання зброї та підтримки. Це також є однією з гарантій безпеки.

Нагадаємо, Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги. До переліку зброї, яку передали цього разу, увійшли броньовані машини, боєприпаси для танків Leopard 1, снаряди, дрони й не тільки.

Міноборони погодило придбання протитанкових мін M6A2 з підривником. Поставити їх має болгарська компанія-посередник. Однак цій зброї вже виповнилося десятки років, а ціна за них не низька.