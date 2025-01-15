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Зеленский назвал процент украинского оружия на поле боя

15 января 2025 19:55
Ольга Антоновская - редактор
Отечественное оружие — Зеленский рассказал, сколько производит Украина
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Ольга Антоновская - редактор

В Украине около 34% оружия — отечественного производства. Показатель значительно увеличился, ведь ранее речь шла о менее чем 10%.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции в Варшаве в среду, 15 января.

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По словам Зеленского, сейчас около 30% оружия поставляет Европа и около 40% — США. Именно поэтому Украина не может рассматривать гарантии поддержки без участия одного из ключевых партнеров.

"Когда начиналась война, пропорции помощи Европы и США и украинского производства были одни, а были сегодня мы имеем другие пропорции. Где-то около 33-34 % всего оружия в Украине сегодня — это отечественное производство", — заявил глава государства.

Зеленский также добавил, что для Украины крайне важно сохранять единство между США и Европой в вопросах поставок оружия и поддержки. Это также является одной из гарантий безопасности.

Напомним, Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи. В перечень оружия, которое передали на этот раз, вошли бронированные машины, боеприпасы для танков Leopard 1, снаряды, дроны и не только.

Минобороны согласовало приобретение противотанковых мин M6A2 с подрывником. Поставить их должна болгарская компания-посредник. Однако, этому оружию уже исполнилось десятки лет, а цена за них не низкая.

Владимир Зеленский оружие армия война в Украине війна производство оружия

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