Оперативна інформація про ситуацію на фронті 16 січня — звіт Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

За останню добу в Україні відбулося 124 бойових зіткнення, а окупанти продовжують завдавати масованих ударів по українських позиціях та населених пунктах. Попри це, українські захисники винищують ворожу техніку та військових.

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

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У Генштабі ЗСУ повідомили, що впродовж минулої доби російські війська здійснили один ракетний і 50 авіаційних ударів. Окупанти випустили 44 ракети, 71 керовану авіабомбу та застосували понад 5 тисяч артилерійських обстрілів, включно зі 142 ударами реактивних систем залпового вогню Також російські війська використали 2361 дрон-камікадзе.

Авіаудари були зафіксовані в районах Зеленого Гаю, Миньківки, Часового Яру, Краматорська, Іванопілля, Дружківки, Костянтинівки, Петрівки, Гуляйполя та П’ятихаток.

Успіхи ЗСУ на полі бою

За минулу добу Сили оборони України завдали ворогу значних втрат.

5 районів зосередження особового складу, озброєння та техніки;

4 системи протиповітряної оборони (ППО);

3 пункти управління;

2 пункти управління БпЛА;

3 артилерійські установки;

1 склад боєприпасів.

Загальні втрати російських військ за добу склали:

1480 осіб;

11 танків;

20 бойових броньованих машин;

40 артилерійських систем;

120 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

31 крилата ракета;

137 автомобілів;

1 одиниця спеціальної техніки.

Яка ситуація на гарячих напрямках фронту

На Харківському напрямку ворог здійснив дві спроби штурму біля Вовчанська та Тихого. На Куп’янському напрямку окупанти п’ять разів атакували позиції ЗСУ біля Кіндрашівки, Загризового, Тополів і Петропавлівки. На Лиманському напрямку зафіксовано 16 атак. Противник намагався прорвати оборону поблизу Копанок, Новосергіївки, Макіївки, Колодязів, Тернів і Григорівки.

На Краматорському напрямку відбулося 6 атак біля Ступочок, Часового Яру та Предтечиного. Тим часом на Торецькому напрямку українські захисники відбили 9 атак у районах Білої Гори, Торецька та Кримського.

Найбільше наступальних дій окупанти провели на Покровському напрямку — там противник здійснив 56 наступальних дій, зокрема біля Баранівки, Миролюбівки, Променя, Нового Труда, Шевченка, Успенівки, Андріївки, Дачного та інших населених пунктів.

ЗСУ зупинили 5 атак на Новопавлівському напрямку у районах Времівки та Костянтинополя, а на Оріхівському напрямку ворог чотири рази намагався просунутися біля Малої Токмачки, Новоандріївки та Щербаків.

Тим часом на Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках активних бойових дій не зафіксовано.

Що відбувається в Курській області

На Курському напрямку противник здійснив 15 бойових зіткнень, завдав 13 авіаударів, застосував 18 керованих авіабомб та виконав 340 артилерійських обстрілів, включаючи 15 із використанням РСЗВ.

Нагадаємо, прикордонники показали відео влучного удару по катеру окупантів.

Тим часом народний депутат України завив, що у штабах наразі перебуває втричі більше військових, ніж на фронті.