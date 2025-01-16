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ВСУ отбили 124 атаки за сутки — что происходит на фронте

16 января 2025 08:59
Анастасия Постоенко - Редактор
Оперативная информация о ситуации на фронте 16 января - отчет Генштаба
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор

За последние сутки в Украине произошло 124 боевых столкновения, а оккупанты продолжают наносить массированные удары по украинским позициям и населенным пунктам. Несмотря на это, украинские защитники истребляют вражескую технику и военных.

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

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В Генштабе ВСУ сообщили, что в течение минувших суток российские войска совершили один ракетный и 50 авиационных ударов. Оккупанты выпустили 44 ракеты, 71 управляемую авиабомбу и применили более 5 тысяч артиллерийских обстрелов, включая 142 ударами реактивных систем залпового огня Также российские войска использовали 2361 дрон-камикадзе.

Авиаудары были зафиксированы в районах Зеленого Гая, Миньковки, Часового Яра, Краматорска, Иванополья, Дружковки, Константиновки, Петровки, Гуляйполя и Пятихаток.

Успехи ВСУ на поле боя

За минувшие сутки Силы обороны Украины нанесли врагу значительные потери.

  • 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и техники;
  • 4 системы противовоздушной обороны (ПВО);
  • 3 пункта управления;
  • 2 пункта управления БпЛА;
  • 3 артиллерийские установки;
  • 1 склад боеприпасов.

Общие потери российских войск за сутки составили:

  • 1480 человек;
  • 11 танков;
  • 20 боевых бронированных машин;
  • 40 артиллерийских систем;
  • 120 беспилотников оперативно-тактического уровня;
  • 31 крылатая ракета;
  • 137 автомобилей;
  • 1 единица специальной техники.

Какая ситуация на горячих направлениях фронта

На Харьковском направлении враг совершил две попытки штурма возле Волчанска и Тихого. На Куп’янском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции ВСУ возле Кондрашовки, Загрызово, Тополей и Петропавловки. На Лиманском направлении зафиксировано 16 атак. Противник пытался прорвать оборону вблизи Копанок, Новосергиевки, Макеевки, Колодязов, Тернов и Григорьевки.

На Краматорском направлении произошло 6 атак возле Ступочек, Часового Яра и Предтечино. Тем временем на Торецком направлении украинские защитники отбили 9 атак в районах Белой Горы, Торецка и Крымского.

Больше всего наступательных действий оккупанты провели на Покровском направлении — там противник совершил 56 наступательных действий, в частности возле Барановки, Миролюбовки, Луча, Нового Труда, Шевченко, Успеновки, Андреевки, Дачного и других населенных пунктов.

ВСУ остановили 5 атак на Новопавловском направлении в районах Времовки и Константинополя, а на Ореховском направлении враг четыре раза пытался продвинуться возле Малой Токмачки, Новоандреевки и Щербаков.

Тем временем на Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях активных боевых действий не зафиксировано.

Что происходит в Курской области

На Курском направлении противник совершил 15 боевых столкновений, нанес 13 авиаударов, применил 18 управляемых авиабомб и выполнил 340 артиллерийских обстрелов, включая 15 с использованием РСЗО.

Напомним, пограничники показали видео точного удара по катеру оккупантов.

Тем временем народный депутат Украины завил, что в штабах сейчас находится втрое больше военных, чем на фронте.

ВСУ Генштаб ВСУ ситуация на фронте украинские военные боевые действия

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