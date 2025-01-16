Ситуация на фронте — Зеленский ответил, где сейчас сложнее всего

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

На востоке Украины сейчас самая сложная ситуация на фронте. Россияне имеют преимущество в количестве людей, но также несут большие потери.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским журналистам в четверг, 16 января.

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Что происходит на фронте

Как отметил глава государства, россияне принесли в Украину разрушения, но страну удалось сохранить, в том числе и благодаря помощи Польши. Сейчас на востоке Украины самая сложная ситуация на фронте. В условиях боевых действий все может быстро меняться.

"Есть моменты, когда инициатива переходит из одних рук в другие. Есть села, которые переходят из наших рук к врагу и наоборот. Такое происходит. Самая сложная ситуация именно на востоке, ведь там большая концентрация российских войск, техники и там у нас сил меньше на сегодня, но у них большие потери", — отметил Зеленский.

Он также добавил, что благодаря технологическим шагам, например, дронам, РЭБ и не только, врага удается сдерживать. Однако помощи все же не хватает, подчеркнул Зеленский. Он убежден, что главной проблемой является не нехватка людей, а дефицит техники и ресурсов.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский заявил, что сейчас около 34% оружия, которое имеют защитники на фронте, производят в Украине. Мощности значительно нарастили и продолжат это делать.

Президент Украины также сообщал, что сейчас украинская армия насчитывает 880 тысяч бойцов. Вместе с тем, враг на территории Украины имеет более 600 тысяч своих военных.