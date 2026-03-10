Антибалістичні ракети — Зеленський сказав, чи можна виробляти в Україні

Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні можливо виробляти антибалістичні ракети, які зможуть збивати російську балістику. Для цього лише потрібні ліцензії від США.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав, спілкуючись з журналістами 10 березня.

Виробництво антибалістичних ракет в Україні

"Я проговорював це питання з колишньою адміністрацією, я проговорював це питання з виробниками цих ракет, я проговорював особисто питання з партнерами, щоб мені допомогли, з керівництвом НАТО, говорив також з сьогоднішньою адміністрацією Сполучених Штатів Америки. Поки що ліцензії ми не отримали", — поділився президент.

За його словами, з цією індустрією, яку ми побудували під час цієї війни, з технологіями та інженерами, Україна могла би виробляти дуже швидко велику кількість ракет, і забезпечили б не тільки себе, а всю Європу.

Виробництво зброї в Україні

Раніше Зеленський розповів, що створити власну ППО Україні заважає відсутність ліцензій від партнерів на виробництво ракет і систем на кшталт Patriot. За його словами, на цьому етапі війни питання з ППО найскладніше.

Так, Україна домовилася з Нідерландами про нарощення спільного виробництва зброї. Крім того, країна інвестує у програму PURL, яка є критичною для України.

Варто зазначити, що у січні 2026 року РФ випустила по Україні найбільшу кількість балістики. Йдеться про 91 ракету за місяць. Саме тому наразі триває активна робота над тим, щоб прискорити постачання ракет для MIM-104 Patriot.