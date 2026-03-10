Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Зеленський відповів, чи реально створити в Україні антибалістичну ракету

Зеленський відповів, чи реально створити в Україні антибалістичну ракету

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 18:34
Антибалістичні ракети — Зеленський сказав, чи можна виробляти в Україні
Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні можливо виробляти антибалістичні ракети, які зможуть збивати російську балістику. Для цього лише потрібні ліцензії від США.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав, спілкуючись з журналістами 10 березня. 

Реклама
Читайте також:

Виробництво антибалістичних ракет в Україні

"Я проговорював це питання з колишньою адміністрацією, я проговорював це питання з виробниками цих ракет, я проговорював особисто питання з партнерами, щоб мені допомогли, з керівництвом НАТО, говорив також з сьогоднішньою адміністрацією Сполучених Штатів Америки. Поки що ліцензії ми не отримали", — поділився президент. 

За його словами, з цією індустрією, яку ми побудували під час цієї війни, з технологіями та інженерами, Україна могла би виробляти дуже швидко велику кількість ракет, і забезпечили б не тільки себе, а всю Європу.

Виробництво зброї в Україні

Раніше Зеленський розповів, що створити власну ППО Україні заважає відсутність ліцензій від партнерів на виробництво ракет і систем на кшталт Patriot. За його словами, на цьому етапі війни питання з ППО найскладніше. 

Так, Україна домовилася з Нідерландами про нарощення спільного виробництва зброї. Крім того, країна інвестує у програму PURL, яка є критичною для України.

Варто зазначити, що у січні 2026 року РФ випустила по Україні найбільшу кількість балістики. Йдеться про 91 ракету за місяць. Саме тому наразі триває активна робота над тим, щоб прискорити постачання ракет для MIM-104 Patriot.

Володимир Зеленський США зброя ракети балістична атака виробництво зброї
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації