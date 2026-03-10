Антибаллистические ракеты — Зеленский сказал, можно ли производить в Украине

Зеленский ответил, реально ли создать в Украине антибаллистическую ракету
Дата публикации 10 марта 2026 18:34
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине возможно производить антибаллистические ракеты, которые смогут сбивать российскую баллистику. Для этого лишь нужны лицензии от США.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал, общаясь с журналистами 10 марта.
Производство антибаллистических ракет в Украине
"Я проговаривал этот вопрос с прежней администрацией, с производителями этих ракет, с партнерами, чтобы помогли, с руководством НАТО. Также говорил с нынешней администрацией США. Пока лицензию мы не получили", — сказал президент.
