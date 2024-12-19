Зеленський висловився стосовно розміщення миротворців — відео

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський припустив розміщення іноземних миротворців в Україні. За його словами, вже є позитив щодо цього від деяких лідерів країн.

Про це український лідер сказав під час спілкування з журналістами в Брюсселі.

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Зеленський зазначив, що вже є "позитивні зрушення" від деяких західних лідерів стосовно розгортання миротворців в Україні. Він уточнив, що про це йшлося під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Що стосується миротворців, ми проговорювали з Еммануелем його давніші ідеї. Ми підтримуємо ідею посилення України, і ви це розумієте", — сказав український лідер.

Він зауважив, що тут питання деталей, які наразі обговорюються. Зокрема, Макрон вже мав контакти з деякими лідерами. Зеленський наразі не хоче розкривати деталі, бо триває процес.

Нагадаємо, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк назвав умови завершення війни в Україні у 2025 році.

Також міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що його війська можуть відправитись в Україну для підготовки солдатів.