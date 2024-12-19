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У Британії заявили про ймовірну відправку військ в Україну

19 грудня 2024 08:26
Карина Приходько - Редактор
Військові навчання — в Україну можуть відправити британських солдатів
Навчання українських військових у Британії. Фото: Генштаб ЗСУ
Карина Приходько - Редактор

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що його війська можуть відправитись в Україну для підготовки солдатів. Він став першим представником уряду, який публічно підтримав цей крок.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Відправка британських військ в Україну

Видання повідомило, що під час свого візиту до Києва 18 грудня Гілі заявив, що "відкрив двері" для відправки британських військ в Україну для допомоги у навчанні Сил оборони. Він переконаний, що потрібно зробити навчання більш відповідним до того, що дійсно потрібне українцям. 

"Нам потрібно полегшити українцям доступ і працювати з українцями, щоб допомогти їм мотивувати та мобілізувати більше новобранців", — наголосив міністр. 

Відповідаючи на питання ЗМІ, чи означає це початок навчань за участю британських військових на території України, він сказав, що влада шукатиме де зможе, щоб відповісти на запити України. 

Колишній міністр оборони Британії Грант Шапс минулого року також висловив підтримку такого кроку в інтерв'ю Sunday Telegraph. Гілі вважається першим представником уряду, який висунув таку ж пропозицію.

Така заява Гілі прозвучала після того, як він оголосив про новий пакет допомоги для України у розмірі 225 мільйонів фунтів стерлінгів. Крім того, він вважає, якщо й Київ буде вступати в переговори з Росією, то лише "з позиції сили, а не слабкості".

Нагадаємо, кількома днями раніше Велика Британія оголосила про термінове виділення Україні 35 млн фунтів стерлінгів (близько 42 млн євро). Ці кошти розраховані на підтримку української енергосистеми, а також найбільш вразливих категорій населення. 

Крім того, Україні виділила 70 млн євро ще Німеччина. Ці кошти витратять на закупівлю малих теплоелектростанцій, котелень та іншого енергообладнання.

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