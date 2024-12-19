Военные учения — в Украину могут отправить британских солдат

Обучение украинских военных в Британии. Фото: Генштаб ВСУ

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что его войска могут отправиться в Украину для подготовки солдат. Он стал первым представителем правительства, публично поддержавшим этот шаг.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Отправка британских войск в Украину

Издание сообщило, что во время своего визита в Киев 18 декабря Хили заявил, что "открыл дверь" для отправки британских войск в Украину для помощи в обучении Сил обороны. Он убежден, что нужно сделать обучение более подходящим к тому, что действительно нужно украинцам.

"Нам нужно облегчить украинцам доступ и работать с украинцами, чтобы помочь им мотивировать и мобилизовать больше новобранцев", — подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос СМИ, означает ли это начало учений с участием британских военных на территории Украины, он сказал, что власть будет искать, где сможет, чтобы ответить на запросы Украины.

Бывший министр обороны Британии Грант Шапс в прошлом году также выразил поддержку такого шага в интервью Sunday Telegraph. Хили считается первым представителем правительства, выдвинувшим такое же предложение.

Такое заявление Хили прозвучало после того, как он объявил новый пакет помощи для Украины в размере 225 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, он считает, что если и Киев будет вступать в переговоры с Россией, то лишь "с позиции силы, а не слабости".

Напомним, несколькими днями ранее Великобритания объявила о срочном выделении Украине 35 млн фунтов стерлингов (около 42 млн евро). Эти средства рассчитаны на поддержку украинской энергосистемы, а также наиболее уязвимых категорий населения.

Кроме того, Украине выделила 70 млн евро еще Германия. Эти средства потратят на закупку малых теплоэлектростанций, котельных и другого энергооборудования.