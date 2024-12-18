Зеленський пояснив, чому проти замороження війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію заморозити війну проти російських окупантів. Він висловився проти та наголосив, що не можна просто забути все.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю Le Parisien у середу, 18 грудня.

Читайте також:

Замороження війни в Україні

Глава держави зазначив, що закінчити війну швидко за рахунок України не вийде. Зеленський наголосив, що держава просто так не віддасть свою незалежність.

За його словами, українці не пробачать російському диктатору Володимиру Путіну всі його вбивства, оскільки поважають міжнародне право та закон.

"Не можна просто забути все, що було. У цьому і є небезпека, коли кажуть: "Давайте просто заморозимо війну, а потім будемо домовлятися з росіянами". Ні. Ми нічого Путіну не збираємось пробачати", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 18 грудня Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів з європейськими партнерами.

Також після завершення війни Зеленський планує присвятити більше часу родині та близьким.