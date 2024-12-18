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Зеленский отреагировал на предложение заморозить войну

18 декабря 2024 19:23
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский объяснил, почему против замораживания войны в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский Фото: скриншот с видео
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение заморозить войну против российских оккупантов. Он высказался против и подчеркнул, что нельзя просто забыть все.

Об этом украинский лидер сказал в интервью Le Parisien в среду, 18 декабря.

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Глава государства отметил, что закончить войну быстро за счет Украины не получится. Зеленский подчеркнул, что государство просто так не отдаст свою независимость.

По его словам, украинцы не простят российскому диктатору Владимиру Путину все его убийства, поскольку уважают международное право и закон.

"Нельзя просто забыть все, что было. В этом и есть опасность, когда говорят: "Давайте просто заморозим войну, а потом будем договариваться с россиянами". Нет. Мы ничего Путину не собираемся прощать", — добавил Зеленский.

Напомним, 18 декабря Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с европейскими партнерами.

Также после окончания войны Зеленский планирует посвятить больше времени семье и близким.

Владимир Зеленский война владимир путин Украина оккупанты президент

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