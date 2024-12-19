Зеленский высказался по поводу размещения миротворцев — видео

Зеленский ответил, возможно ли размещение миротворцев в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский предположил размещение иностранных миротворцев в Украине. По его словам, уже есть позитив в отношении этого от некоторых лидеров стран.
Об этом украинский лидер сказал во время общения с журналистами в Брюсселе.
Завершение войны в Украине
Зеленский отметил, что уже есть "положительные сдвиги" от некоторых западных лидеров по поводу развертывания миротворцев в Украине. Он уточнил, что об этом шла речь во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Что касается миротворцев, мы проговаривали с Эммануэлем его более древние идеи. Мы поддерживаем идею усиления Украины, и вы это понимаете", — сказал украинский лидер.
Он отметил, что здесь вопрос деталей, которые сейчас обсуждаются. В частности, Макрон уже контактировал с некоторыми лидерами. Зеленский пока не хочет раскрывать детали, потому что идет процесс.
Напомним, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк назвал условия завершения войны в Украине в 2025 году.
Также министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что его войска могут отправиться в Украину для подготовки солдат.
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