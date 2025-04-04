Миротворці в Україні — Зеленський відповів скільки потрібно часу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Сьогодні була змістовна зустріч України, Франції та Британії щодо розміщення миротворців на території нашої держави. У цей процес включено й багато інших країн, які планують створити коаліцію.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у п'ятницю, 4 квітня.

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Розміщення контингенту в Україні

Наразі партнери обговорюють присутність миротворців на землі, в небі й на морі. Також йдеться про протиповітряну оборону. За словами глави держави, вже вибудовується бачення того, скільки часу знадобиться на попередні обговорення розміщення контингенту в Україні.

"Я думаю, командам потрібен ще десь місяць. Не довше", — зазначив Зеленський.

Президент України додав, що сторони вже два місяці працюють над цим питанням. Зеленський наголосив, що багато країн готові відправити свій контингент до нашої держави, але точну кількість гарант відмовився назвати.

Нагадаємо, раніше командир 3-го штурмового корпусу Андрій Білецький виловив сумніви щодо ефективності розміщення миротворців в Україні. За його словами, контингент чисельністю у 30-40 тисяч осіб не матиме сенсу.

Також у МЗС України заявляли про те, що основну роль у процесі розміщення миротворців будуть відігравати США. Разом з тим, йдеться не про безпосередню участь американських військових, а про політичне та фінансове лідерство.