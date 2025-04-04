Миротворцы в Украине — Зеленский ответил сколько нужно времени

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Сегодня была содержательная встреча Украины, Франции и Британии по размещению миротворцев на территории нашего государства. В этот процесс включены и многие другие страны, которые планируют создать коалицию.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в пятницу, 4 апреля.

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Размещение контингента в Украине

Сейчас партнеры обсуждают присутствие миротворцев на земле, в небе и на море. Также речь идет о противовоздушной обороне. По словам главы государства, уже выстраивается видение того, сколько времени понадобится на предварительные обсуждения размещения контингента в Украине.

"Я думаю, командам нужен еще где-то месяц. Не дольше", — отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что стороны уже два месяца работают над этим вопросом. Зеленский отметил, что многие страны готовы отправить свой контингент в наше государство, но точное количество гарант отказался назвать.

Напомним, ранее командир 3-го штурмового корпуса Андрей Билецкий высказал сомнения относительно эффективности размещения миротворцев в Украине. По его словам, контингент численностью в 30-40 тысяч человек не будет иметь смысла.

Также в МИД Украины заявляли о том, что основную роль в процессе размещения миротворцев будут играть США. Вместе с тем, речь идет не о непосредственном участии американских военных, а о политическом и финансовом лидерстве.