Зеленський та Барро зустрілися 19 жовтня у Києві - про що йшлося

Зеленський та Барро. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 19 жовтня, провів зустріч з очільником МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро. Серед іншого вони обговорили План перемоги України.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з Барро

"Змістовна зустріч із міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро. Дякую Франції за підтримку Плану перемоги — пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир", — йдеться у повідомленні.

Зеленський зауважив, що також будемо вдячні Франції за роботу з іншими партнерами для того, аби було спільне бачення чесного завершення війни, яке реально може гарантувати надійний мир.

"Дякую всьому суспільству Франції, президенту Макрону за підтримку нашого захисту", — додав український лідер.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, голова МЗС Франції Барро прокоментував План перемоги України.

Також він анонсував передачу Україні перших літаків Mirage 2000 від Франції на початку 2025 року.

Крім того, відбулася зустріч Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця та Барро у Києві.