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У МЗС Франції прокоментували План перемоги України

19 жовтня 2024 16:21
Євгенія Брюховецька - редактор
У Франції підтримали План перемоги України — пресконференція
Голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський презентував План перемоги партнерам. Документ спрямований на припинення російського повномасштабного вторгнення.

На нього відреагував голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро під час пресконференції у Києві у суботу, 19 жовтня.

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Коментар МЗС Франції

Барро наголосив, що Франція підтримує План перемоги України не лише у військовій сфері. Також країна готова надавати підтримку у цивільній та економічній галузях. Водночас французька сторона цілком і повністю на боці української Формули миру.

А голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що під час приватної розмови з колегою з Франції вони обмінялися думками стосовно додаткових кроків для практичного втілення Плану перемоги.

Крім того, Барро анонсував передачу Україні перших літаків Mirage 2000 від Франції на початку 2025 року. 

Також ми писали, що Франція планує передати Україні першу партію безпілотників-камікадзе Colibri виробництва компанії Delair. 

Володимир Зеленський Київ Франція війна в Україні План перемоги України

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