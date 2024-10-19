Во Франции поддержали План победы Украины - пресс-конференция

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский презентовал План победы партнерам. Документ направлен на прекращение российского полномасштабного вторжения.

На него отреагировал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро во время пресс-конференции в Киеве в субботу, 19 октября.

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Барро подчеркнул, что Франция поддерживает План победы Украины не только в военной сфере. Также страна готова оказывать поддержку в гражданской и экономической сферах. В то же время французская сторона целиком и полностью на стороне украинской Формулы мира.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что во время частного разговора с коллегой из Франции они обменялись мнениями относительно дополнительных шагов для практического воплощения Плана победы.

Кроме того, Барро анонсировал передачу Украине первых самолетов Mirage 2000 от Франции в начале 2025 года.

Также писали, что Франция планирует передать Украине первую партию беспилотников-камикадзе Colibri производства компании Delair.