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Лубінець зустрівся з головою МЗС Франції Барро — обговорили захист прав українських дітей

19 жовтня 2024 19:58
Євгенія Брюховецька - редактор
Лубінець та голова МЗС Франції Барро провели зустріч у Києві 19 жовтня
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: пресслужба
Євгенія Брюховецька - редактор

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у суботу, 19 жовтня, зустрівся з головою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро та представниками ЮНІСЕФ. Вони обговорили об’єднання зусиль для захисту прав дітей та встановлення справедливого миру в Україні.

Про це Лубінець повідомив у Telegram.

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"Перш за все, висловив вдячність уряду Франції за стійку та всебічну підтримку України та наших дітей, які тимчасово проживають у Франції й отримують все необхідне для повноцінного життя. Кожна щаслива дитина, яка в безпеці, — наша перемога!" — зазначив Лубінець.

Він зазначив, що Франція є членом Міжнародної коаліції за повернення дітей, тому саме діти були головною темою зустрічі. Водночас Омбудсмен розповів про російські злочини проти найменших українців: викрадення, незаконну паспортизацію, перевиховання та мілітаризацію.  

Крім того, обговорили наступні кроки співпраці в рамках роботи Міжнародної коаліції за повернення дітей та розвитку мережі Центрів захисту прав дитини в Україні.

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Скриншот допису Омбудсмен

Нагадаємо, у МЗС Франції прокоментували План перемоги України. Голова міністерства Барро заявив про підтримку.

Також ми писали, що Барро анонсував передачу Україні перших літаків Mirage 2000 від Франції на початку 2025 року. 

окупанти Франція Дмитро Лубінець війна в Україні діти

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