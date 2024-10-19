Лубінець та голова МЗС Франції Барро провели зустріч у Києві 19 жовтня

Лубінець зустрівся з головою МЗС Франції Барро — обговорили захист прав українських дітей
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у суботу, 19 жовтня, зустрівся з головою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро та представниками ЮНІСЕФ. Вони обговорили об’єднання зусиль для захисту прав дітей та встановлення справедливого миру в Україні.
Про це Лубінець повідомив у Telegram.
Зустріч Лубінця з Барро
"Перш за все, висловив вдячність уряду Франції за стійку та всебічну підтримку України та наших дітей, які тимчасово проживають у Франції й отримують все необхідне для повноцінного життя. Кожна щаслива дитина, яка в безпеці, — наша перемога!" — зазначив Лубінець.
Він зазначив, що Франція є членом Міжнародної коаліції за повернення дітей, тому саме діти були головною темою зустрічі. Водночас Омбудсмен розповів про російські злочини проти найменших українців: викрадення, незаконну паспортизацію, перевиховання та мілітаризацію.
Крім того, обговорили наступні кроки співпраці в рамках роботи Міжнародної коаліції за повернення дітей та розвитку мережі Центрів захисту прав дитини в Україні.
Нагадаємо, у МЗС Франції прокоментували План перемоги України. Голова міністерства Барро заявив про підтримку.
Також ми писали, що Барро анонсував передачу Україні перших літаків Mirage 2000 від Франції на початку 2025 року.
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