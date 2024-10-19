Лубинец и глава МИД Франции Барро провели встречу в Киеве 19 октября

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: пресс-служба

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в субботу, 19 октября, встретился с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро и представителями ЮНИСЕФ. Они обсудили объединение усилий по защите прав детей и установлению справедливого мира в Украине.

Об этом Лубинец сообщил в Telegram.

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Встреча Лубинца с Барро

"Прежде всего, выразил благодарность правительству Франции за устойчивую и всестороннюю поддержку Украины и наших детей, временно проживающих во Франции и получающих все необходимое для полноценной жизни. Каждый счастливый ребенок, который в безопасности, — наша победа!" — отметил Лубинец.

Он отметил, что Франция является членом Международной коалиции за возвращение детей, поэтому дети были главной темой встречи. В то же время Омбудсмен рассказал о российских преступлениях против самых маленьких украинцев: похищение, незаконную паспортизацию, перевоспитание и милитаризацию.

Кроме того, обсудили следующие шаги сотрудничества в рамках работы Международной коалиции за возвращение детей и развитие сети Центров защиты прав ребенка в Украине.

Скриншот поста Омбудсмен

Напомним, в МИДе Франции прокомментировали План победы Украины. Глава министерства Барро заявил о поддержке.

Также мы писали, что Барро анонсировал передачу Украине первых самолетов Mirage 2000 от Франции в начале 2025 года.