Зеленский и Барро встретились 19 октября в Киеве - о чем говорилось

Зеленский провел встречу с Барро — речь шла о Плане победы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 19 октября, провел встречу с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро. Среди прочего они обсудили План победы Украины.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
Встреча Зеленского с Барро
"Содержательная встреча с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро. Спасибо Франции за поддержку Плана победы — пунктов, которые действительно могут приблизить реальную дипломатию и справедливый мир", — говорится в сообщении.
Зеленский заметил, что также будем благодарны Франции за работу с другими партнерами для того, чтобы было общее видение честного завершения войны, которое реально может гарантировать надежный мир.
"Спасибо всему обществу Франции, президенту Макрону за поддержку нашей защиты", — добавил украинский лидер.
Напомним, глава МИД Франции Барро прокомментировал План победы Украины.
Он анонсировал передачу Украине первых самолетов Mirage 2000 от Франции в начале 2025 года.
Кроме того, состоялась встреча уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца и Барро в Киеве.
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