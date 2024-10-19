Зеленский и Барро встретились 19 октября в Киеве - о чем говорилось

Зеленский и Барро. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 19 октября, провел встречу с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро. Среди прочего они обсудили План победы Украины.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Встреча Зеленского с Барро

"Содержательная встреча с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро. Спасибо Франции за поддержку Плана победы — пунктов, которые действительно могут приблизить реальную дипломатию и справедливый мир", — говорится в сообщении.

Зеленский заметил, что также будем благодарны Франции за работу с другими партнерами для того, чтобы было общее видение честного завершения войны, которое реально может гарантировать надежный мир.

"Спасибо всему обществу Франции, президенту Макрону за поддержку нашей защиты", — добавил украинский лидер.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, глава МИД Франции Барро прокомментировал План победы Украины.

Он анонсировал передачу Украине первых самолетов Mirage 2000 от Франции в начале 2025 года.

Кроме того, состоялась встреча уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца и Барро в Киеве.