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Головна Армія Зеленський присвоїв звання Героя України Максиму Устименку

Зеленський присвоїв звання Героя України Максиму Устименку

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 19:52
Максим Устименко посмертно нагороджений званням Герой України
Загиблий пілот Максим Устименко. Фото: Лілія Авер'янова/Facebook

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому пілоту Максиму Устименку. Він загинув у ніч проти 29 червня під час відбиття російської атаки. 

Відповідний указ з'явився на сайті президента

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 "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Устименку Максиму Юрійовичу — полковнику (посмертно)", — йдеться в указі. 

Максим Устименко
Указ президента про присвоєння Героя України. Фото: скриншот

Нагадаємо, 29 червня під час відбиття масованого повітряного нападу противника на літаку F-16 загинув льотчик Максим Устименко. Пілот доклав максимум зусиль, щоб відвести літак якомога далі від населеного пункту, проте не встиг катапультуватися.

Незадовго мати легендарного льотчика Андрія Пільщикова "Джуса", який загинув у 2023 році, опублікувала фото Максима Устименка та розповіла, що він навчався з її сином. 

Володимир Зеленський обстріли нагорода Герой України війна в Україні пілоти
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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