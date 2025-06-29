Максим Устименко посмертно нагороджений званням Герой України

Загиблий пілот Максим Устименко. Фото: Лілія Авер'янова/Facebook

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому пілоту Максиму Устименку. Він загинув у ніч проти 29 червня під час відбиття російської атаки.

Відповідний указ з'явився на сайті президента.

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"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Устименку Максиму Юрійовичу — полковнику (посмертно)", — йдеться в указі.

Указ президента про присвоєння Героя України. Фото: скриншот

Нагадаємо, 29 червня під час відбиття масованого повітряного нападу противника на літаку F-16 загинув льотчик Максим Устименко. Пілот доклав максимум зусиль, щоб відвести літак якомога далі від населеного пункту, проте не встиг катапультуватися.

Незадовго мати легендарного льотчика Андрія Пільщикова "Джуса", який загинув у 2023 році, опублікувала фото Максима Устименка та розповіла, що він навчався з її сином.