Пілот F-16 Максим Устименко загинув 29 червня — мати "Джуса" опублікувала фото

Навчався із "Джусом" — опубліковано фото загиблого пілота F-16
Пілот F-16 Максим Устименко загинув у ніч проти 29 червня, відбиваючи масовану атаку РФ. Він був однокурсником легендарного льотчика Андрія Пільщикова "Джуса", який загинув у 2023 році.
Про це повідомила мати "Джуса" Лілія Авер'янова у Facebook.
Що відомо про Максима Устименка
Мати відомого українського пілота Андрія Пільщикова, позивний "Джус", опублікувала фото загиблого пілота F-16 Максима Устименка.
"Макс, хлопець зі сталі. Завжди прагнув бути найкращим. Найкраще боронити Україну. Це був супер-інтелект групи, чудовий айтішник. Але у нього були великі, міцні крила. Велика відповідальність. Велика відданість справі. Він мав би стати Маршалом Авіації. Разом з Андрієм з першого курсу, разом навіки в небі", — йдеться у повідомленні.
Дружина загиблого у 2024 році льотчика Олексія Меся — Юлія — повідомила в Instagram, що в Максима Устименка залишився 4-річний син.
"Це ціна нашої ранкової спокійної кави. Можна 1000 разів жалітись на недоспану ніч. Але це не співрозмірно з тим, що втратила сімʼя
Максима. Що втратив його маленький 4-х річний син", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 29 червня під час відбиття російської повітряної атаки загинув пілот F-16 Максим Устименко.
Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію.
Читайте Новини.LIVE!