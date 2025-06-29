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Головна Армія Навчався із "Джусом" — опубліковано фото загиблого пілота F-16

Навчався із "Джусом" — опубліковано фото загиблого пілота F-16

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 11:27
Пілот F-16 Максим Устименко загинув 29 червня — мати "Джуса" опублікувала фото
Пілот Максим Устименко. Фото: Лілія Авер'янова \ Facebook
Ключові моменти Що відомо про Максима Устименка

Пілот F-16 Максим Устименко загинув у ніч проти 29 червня, відбиваючи масовану атаку РФ. Він був однокурсником легендарного льотчика Андрія Пільщикова "Джуса", який загинув у 2023 році.

Про це повідомила мати "Джуса" Лілія Авер'янова у Facebook.

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Що відомо про Максима Устименка

Мати відомого українського пілота Андрія Пільщикова, позивний "Джус", опублікувала фото загиблого пілота F-16 Максима Устименка.

"Макс, хлопець зі сталі. Завжди прагнув бути найкращим. Найкраще боронити Україну. Це був супер-інтелект групи, чудовий айтішник. Але у нього були великі, міцні крила. Велика відповідальність. Велика відданість справі. Він мав би стати Маршалом Авіації. Разом з Андрієм з першого курсу, разом навіки в небі", — йдеться у повідомленні.

Максим Устименко пілот
Максим Устименко пілот F-16. Фото: Лілія Авер'янова \ Facebook

Дружина загиблого у 2024 році льотчика Олексія Меся — Юлія — повідомила в Instagram, що в Максима Устименка залишився 4-річний син.

"Це ціна нашої ранкової спокійної кави. Можна 1000 разів жалітись на недоспану ніч. Але це не співрозмірно з тим, що втратила сімʼя
Максима. Що втратив його маленький 4-х річний син", — йдеться у повідомленні.

Максим Устименко пілот
Максим Устименко під час урочистих заходів. Фото: Лілія Авер'янова \ Facebook
Максим Устименко пілот
Максим Устименко (ліворуч) під час навчання. Фото: Лілія Авер'янова \ Facebook

Нагадаємо, 29 червня під час відбиття російської повітряної атаки загинув пілот F-16 Максим Устименко.

Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію.

смерть військові війна в Україні F-16 пілоти загибель
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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