Пілот F-16 Максим Устименко загинув, відбиваючи повітряну російську атаку 29 червня

Винищувач F-16. Ілюстративне фото: US Air Force

У ніч проти неділі, 29 червня, під час відбиття масованого повітряного нападу противника на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу, підполковник Максим Устименко. Пілот доклав максимум зусиль, щоб відвести літак подалі від населеного пункту, проте не встиг катапультуватися.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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У Повітряних силах зазначили, що під час відбиття російської повітряної атаки пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння та збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої — його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту.

"На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження", — йдеться у повідомленні.

У ЗСУ додали, що Устименко доклав максимум зусиль, щоб відвести літак подалі від населеного пункту, проте не встиг катапультуватися.

"Загинув, як Герой! Щирі співчуття родині Максима. Вічного польоту, брате, ти зробив усе, що міг!", — наголосили у Повітряних силах.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ в Telegram

Зазначимо, що це вже третій випадок загибелі пілота F-16 українських ВПС. Раніше, 26 серпня 2024 року, загинув досвідчений пілот Олексій Месь ("Мунфіш") під час відбиття російської ракетної атаки.

А 12 квітня 2025 року під час бойового вильоту загинув 26-річний пілот F-16, капітан Павло Іванов.