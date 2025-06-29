Пилот F-16 Максим Устименко погиб, отражая воздушную российскую атаку 29 июня

Истребитель F-16. Иллюстративное фото: US Air Force

В ночь на воскресенье, 29 июня, во время отражения массированного воздушного нападения противника на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса, подполковник Максим Устименко. Пилот приложил максимум усилий, чтобы отвести самолет подальше от населенного пункта, однако не успел катапультироваться.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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В Воздушных силах отметили, что во время отражения российской воздушной атаки пилот применил весь комплекс бортового вооружения и сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней — его самолет получил повреждения и начал терять высоту.

"К сожалению, сейчас имеем еще одну болезненную потерю. Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения", — говорится в сообщении.

В ВСУ добавили, что Устименко приложил максимум усилий, чтобы отвести самолет подальше от населенного пункта, однако не успел катапультироваться.

"Погиб, как Герой! Искренние соболезнования семье Максима. Вечного полета, брат, ты сделал все, что мог!", — отметили в Воздушных силах.

Сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram

Отметим, что это уже третий случай гибели пилота F-16 украинских ВВС. Ранее, 26 августа 2024 года, погиб опытный пилот Алексей Месь ("Мунфиш") во время отражения российской ракетной атаки.

А 12 апреля 2025 года во время боевого вылета погиб 26-летний пилот F-16, капитан Павел Иванов.