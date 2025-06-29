Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Ночная атака РФ по Украине — погиб пилот F-16

Ночная атака РФ по Украине — погиб пилот F-16

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 08:34
Пилот F-16 Максим Устименко погиб, отражая воздушную российскую атаку 29 июня
Истребитель F-16. Иллюстративное фото: US Air Force
Ключові моменти Детали катастрофы самолета F-16

В ночь на воскресенье, 29 июня, во время отражения массированного воздушного нападения противника на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса, подполковник Максим Устименко. Пилот приложил максимум усилий, чтобы отвести самолет подальше от населенного пункта, однако не успел катапультироваться.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Детали катастрофы самолета F-16

В Воздушных силах отметили, что во время отражения российской воздушной атаки пилот применил весь комплекс бортового вооружения и сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней — его самолет получил повреждения и начал терять высоту.

"К сожалению, сейчас имеем еще одну болезненную потерю. Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения", — говорится в сообщении.

В ВСУ добавили, что Устименко приложил максимум усилий, чтобы отвести самолет подальше от населенного пункта, однако не успел катапультироваться.

"Погиб, как Герой! Искренние соболезнования семье Максима. Вечного полета, брат, ты сделал все, что мог!", — отметили в Воздушных силах.

Загинув пілот F-16 підполковник Максим Устименко
Сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram

Отметим, что это уже третий случай гибели пилота F-16 украинских ВВС. Ранее, 26 августа 2024 года, погиб опытный пилот Алексей Месь ("Мунфиш") во время отражения российской ракетной атаки.

А 12 апреля 2025 года во время боевого вылета погиб 26-летний пилот F-16, капитан Павел Иванов.

смерть обстрелы война в Украине F-16 пилоты гибель
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации