Пилот F-16 Максим Устименко погиб 29 июня - мать "Джуса" опубликовала фото

Пилот Максим Устименко. Фото: Лилия Аверьянова \ Facebook

Пилот F-16 Максим Устименко погиб в ночь на 29 июня, отражая массированную атаку РФ. Он был однокурсником легендарного летчика Андрея Пильщикова "Джуса", который погиб в 2023 году.

Об этом сообщила мать "Джуса" Лилия Аверьянова в Facebook.

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Мать известного украинского пилота Андрея Пильщикова, позывной "Джус", опубликовала фото погибшего пилота F-16 Максима Устименко.

"Макс, парень из стали. Всегда стремился быть лучшим. Лучше всего защищать Украину. Это был супер-интеллект группы, замечательный айтишник. Но у него были большие, крепкие крылья. Большая ответственность. Большая преданность делу. Он должен был бы стать Маршалом Авиации. Вместе с Андреем с первого курса, вместе навеки в небе", — говорится в сообщении.

Максим Устименко пилот F-16. Фото: Лилия Аверьянова \ Facebook

Жена погибшего в 2024 году летчика Алексея Меся — Юлия — сообщила в Instagram, что у Максима Устименко остался 4-летний сын.

"Это цена нашего утреннего спокойного кофе по утрам. Можно 1000 раз жаловаться на недоспанную ночь. Но это не соизмеримо с тем, что потеряла семья Максима. Что потерял его маленький 4-х летний сын", — говорится в сообщении.

Максим Устименко во время торжественных мероприятий. Фото: Лилия Аверьянова \ Facebook

Максим Устименко (слева) во время учебы. Фото: Лилия Аверьянова \ Facebook

Напомним, 29 июня во время отражения российской воздушной атаки погиб пилот F-16 Максим Устименко.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию.