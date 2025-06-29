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Главная Армия Зеленский присвоил звание Героя Украины Максиму Устименко

Зеленский присвоил звание Героя Украины Максиму Устименко

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 19:52
Максим Устименко посмертно награжден званием Герой Украины
Погибший пилот Максим Устименко. Фото: Лилия Аверьянова/Facebook

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему пилоту Максиму Устименко. Он погиб в ночь на 29 июня во время отражения российской атаки.

Соответствующий указ появился на сайте президента.

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"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Устименко Максиму Юрьевичу — полковнику (посмертно)", — говорится в указе.

Максим Устименко
Указ президента о присвоении Героя Украины. Фото: скриншот

Напомним, 29 июня во время отражения массированного воздушного нападения противника на самолете F-16 погиб летчик Максим Устименко. Пилот приложил максимум усилий, чтобы отвести самолет как можно дальше от населенного пункта, однако не успел катапультироваться.

Незадолго мать легендарного летчика Андрея Пильщикова "Джуса", который погиб в 2023 году, опубликовала фото Максима Устименко и рассказала, что он учился с ее сыном.

Владимир Зеленский обстрелы награда Герой Украины война в Украине пилоты
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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