Зеленський присвоїв Владиславу Дацькому звання Героя України

Владислав Дацький "Дацик". Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський присвоїв Владиславу Дацькому з позивним "Дацик" звання Героя України. Він є військовослужбовцем Третьої окремої штурмової бригади.

Про це йдеться в указі Володимира Зеленського.

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"Дацику" надали звання за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння народові.

"Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Дацькому Владиславу Євгеновичу – молодшому лейтенанту", — йдеться в указі.

Указ Зеленського. Фото: скриншот

Реакція "Дацика"

Владислав подякував усім за привітання та підтримку.

"Постійні бої та важкі штурми за свободу нашої країни! Дякую усім вам за підтримку", — додав він.

Нагадаємо, 6 травня Зеленський нагородив воїнів-піхотинців з нагоди їхнього професійного дня. Він показав відео, як це було.

Раніше глава держави подякував піхотинцям. За його словами, саме на них тримаються українська держава, оборона і кожна позиція на фронті.