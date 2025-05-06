Зеленський присвоїв Владиславу Дацькому звання Героя України

Зеленський присвоїв "Дацику" звання Героя України — відео
Президент Володимир Зеленський присвоїв Владиславу Дацькому з позивним "Дацик" звання Героя України. Він є військовослужбовцем Третьої окремої штурмової бригади.
Про це йдеться в указі Володимира Зеленського.
Звання Героя України
"Дацику" надали звання за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння народові.
"Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Дацькому Владиславу Євгеновичу – молодшому лейтенанту", — йдеться в указі.
Реакція "Дацика"
Владислав подякував усім за привітання та підтримку.
"Постійні бої та важкі штурми за свободу нашої країни! Дякую усім вам за підтримку", — додав він.
Нагадаємо, 6 травня Зеленський нагородив воїнів-піхотинців з нагоди їхнього професійного дня. Він показав відео, як це було.
Раніше глава держави подякував піхотинцям. За його словами, саме на них тримаються українська держава, оборона і кожна позиція на фронті.
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