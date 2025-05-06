Зеленский присвоил Владиславу Дацкому звание Героя Украины

Зеленский присвоил "Дацику" звание Героя Украины — видео
Президент Владимир Зеленский присвоил Владиславу Дацкому с позывным "Дацик" звание Героя Украины. Он является военнослужащим Третьей отдельной штурмовой бригады.
Об этом говорится в указе Владимира Зеленского.
Звание Героя Украины
"Дацику" присвоили звание за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение народу.
"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Дацкому Владиславу Евгеньевичу — младшему лейтенанту", — говорится в указе.
Реакция "Дацика"
Владислав поблагодарил всех за поздравления и поддержку.
"Постоянные бои и тяжелые штурмы за свободу нашей страны! Спасибо всем вам за поддержку", — добавил он.
Напомним, 6 мая Зеленский наградил воинов-пехотинцев по случаю их профессионального дня. Он показал видео, как это было.
Ранее глава государства поблагодарил пехотинцев. По его словам, именно на них держатся украинское государство, оборона и каждая позиция на фронте.
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