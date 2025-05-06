Президент Зеленський привітав піхотинців зі святом і подякував за службу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У День піхоти, який в Україні відзначають 6 травня, Президент України Володимир Зеленський звернувся до воїнів Збройних Сил зі словами подяки та гордості. Він наголосив, що саме на піхотинцях тримаються українська держава, оборона і кожна позиція на фронті.

Про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у Telegram.

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"Український прапор здіймається там, куди заходить український піхотинець", — зазначив глава держави.

За його словами, саме піхотні підрозділи — механізовані, мотопіхотні, штурмові, стрілецькі та гірсько-штурмові — є фундаментом української армії та першими приймають на себе удари ворога на найгарячіших ділянках фронту.

Українські піхотинці. Фото: Генштаб ЗСУ

Зеленський підкреслив, що сила, хоробрість і майстерність українських піхотинців є беззаперечними, а вдячність народу — безумовною. Він подякував захисникам за їхню стійкість, мужність і щоденну боротьбу.

Українські піхотинці. Фото: пресслужба 10-ї гірсько-штурмової бригади

"Хоробрість нашої піхоти, сила і майстерність безперечні. Як і безумовною є наша вдячність українській піхоті за захист нашої держави. Україна стоїть, доки стоїть піхота. З професійним днем, воїни! Дякуємо за силу, стійкість і щоденну боротьбу. Пишаємося вами!" — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до піхотинців та привітав їх з професійним святом.

Крім того, сьогодні, 6 травня, Олександр Сирський зробив заяву щодо ситуації на Покровському напрямку фронту.