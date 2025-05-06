Президент Зеленський привітав піхотинців зі святом і подякував за службу

День піхоти — Зеленський подякував піхотинцям за щоденну боротьбу
У День піхоти, який в Україні відзначають 6 травня, Президент України Володимир Зеленський звернувся до воїнів Збройних Сил зі словами подяки та гордості. Він наголосив, що саме на піхотинцях тримаються українська держава, оборона і кожна позиція на фронті.
Про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у Telegram.
Володимир Зеленський привітав українських піхотинців
"Український прапор здіймається там, куди заходить український піхотинець", — зазначив глава держави.
За його словами, саме піхотні підрозділи — механізовані, мотопіхотні, штурмові, стрілецькі та гірсько-штурмові — є фундаментом української армії та першими приймають на себе удари ворога на найгарячіших ділянках фронту.
Зеленський підкреслив, що сила, хоробрість і майстерність українських піхотинців є беззаперечними, а вдячність народу — безумовною. Він подякував захисникам за їхню стійкість, мужність і щоденну боротьбу.
"Хоробрість нашої піхоти, сила і майстерність безперечні. Як і безумовною є наша вдячність українській піхоті за захист нашої держави. Україна стоїть, доки стоїть піхота. З професійним днем, воїни! Дякуємо за силу, стійкість і щоденну боротьбу. Пишаємося вами!" — підсумував Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до піхотинців та привітав їх з професійним святом.
Крім того, сьогодні, 6 травня, Олександр Сирський зробив заяву щодо ситуації на Покровському напрямку фронту.
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