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Головна Армія День піхоти — Зеленський подякував піхотинцям за щоденну боротьбу

День піхоти — Зеленський подякував піхотинцям за щоденну боротьбу

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Дата публікації: 6 травня 2025 11:12
Президент Зеленський привітав піхотинців зі святом і подякував за службу
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У День піхоти, який в Україні відзначають 6 травня, Президент України Володимир Зеленський звернувся до воїнів Збройних Сил зі словами подяки та гордості. Він наголосив, що саме на піхотинцях тримаються українська держава, оборона і кожна позиція на фронті.

Про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у Telegram.

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"Український прапор здіймається там, куди заходить український піхотинець", — зазначив глава держави.

За його словами, саме піхотні підрозділи — механізовані, мотопіхотні, штурмові, стрілецькі та гірсько-штурмові — є фундаментом української армії та першими приймають на себе удари ворога на найгарячіших ділянках фронту.

День піхоти
Українські піхотинці. Фото: Генштаб ЗСУ

Зеленський підкреслив, що сила, хоробрість і майстерність українських піхотинців є беззаперечними, а вдячність народу — безумовною. Він подякував захисникам за їхню стійкість, мужність і щоденну боротьбу.

День піхоти 6 травня
Українські піхотинці. Фото: пресслужба 10-ї гірсько-штурмової бригади

"Хоробрість нашої піхоти, сила і майстерність безперечні. Як і безумовною є наша вдячність українській піхоті за захист нашої держави. Україна стоїть, доки стоїть піхота. З професійним днем, воїни! Дякуємо за силу, стійкість і щоденну боротьбу. Пишаємося вами!" — підсумував Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до піхотинців та привітав їх з професійним святом. 

Крім того, сьогодні, 6 травня, Олександр Сирський зробив заяву щодо ситуації на Покровському напрямку фронту. 

Володимир Зеленський армія День піхоти піхота День піхоти ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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