Президент Зеленский поздравил пехотинцев с праздником и поблагодарил за службу

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В День пехоты, который в Украине отмечают 6 мая, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к воинам Вооруженных Сил со словами благодарности и гордости. Он отметил, что именно на пехотинцах держатся украинское государство, оборона и каждая позиция на фронте.

Об этом Владимир Зеленский написал на своей странице в Telegram.

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"Украинский флаг поднимается там, куда заходит украинский пехотинец", — отметил глава государства.

По его словам, именно пехотные подразделения: механизированные, мотопехотные, штурмовые, стрелковые и горно-штурмовые — являются фундаментом украинской армии и первыми принимают на себя удары врага на самых горячих участках фронта.

Украинские пехотинцы. Фото: Генштаб ВСУ

Зеленский подчеркнул, что сила, храбрость и мастерство украинских пехотинцев являются неоспоримыми, а благодарность народа — безусловной. Он поблагодарил защитников за их стойкость, мужество и ежедневную борьбу.

Украинские пехотинцы. Фото: пресс-служба 10-й горно-штурмовой бригады

"Храбрость нашей пехоты, сила и мастерство бесспорны. Как и безусловна наша благодарность украинской пехоте за защиту нашего государства. Украина стоит, пока стоит пехота. С профессиональным днем, воины! Спасибо за силу, стойкость и ежедневную борьбу. Гордимся вами!" — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к пехотинцам и поздравил их с профессиональным праздником.

Кроме того, сегодня, 6 мая, Александр Сырский сделал заявление относительно ситуации на Покровском направлении фронта.