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Головна Армія День піхоти — Зеленський відзначив бійців держнагородами

День піхоти — Зеленський відзначив бійців держнагородами

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Дата публікації: 6 травня 2025 17:22
Зеленський 6 травня нагородив воїнів-піхотинців — відео
Володимир Зеленський нагороджує військового. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський у День піхоти, 6 травня, відзначив воїнів державними нагородами. Він наголосив, що пишається нашими бійцями.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Нагородження воїнів-піхотинців

"Всюди, де є українські позиції, всюди, де захищається Україна — наша незалежність, наше життя, – всюди воює, і воює надзвичайно хоробро, український піхотинець. Всі, хто зараз у боях, в окопах, всі, хто героїчно відбиває штурми", — наголосив Зеленський.

За його словами, країна стоїть, бо стоїть українська піхота. Вони знищують окупантів, захищають, відновлюють українські позиції та здійснюють блискучі операції.

Зеленський додав, що Україна завжди буде вдячною кожному й кожній, хто своє життя присвячує захисту держави.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали про День піхоти в Україні. Основними завданнями воїнів є захоплення та утримання територій, а також проведення атак і оборонних операцій.

Крім того, до піхотинців звернувся головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, це ті, хто буквально тримає українську землю на фронті.

Володимир Зеленський війна Україна День піхоти державна нагорода
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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