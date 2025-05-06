Зеленський 6 травня нагородив воїнів-піхотинців — відео

Володимир Зеленський нагороджує військового. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський у День піхоти, 6 травня, відзначив воїнів державними нагородами. Він наголосив, що пишається нашими бійцями.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Нагородження воїнів-піхотинців

"Всюди, де є українські позиції, всюди, де захищається Україна — наша незалежність, наше життя, – всюди воює, і воює надзвичайно хоробро, український піхотинець. Всі, хто зараз у боях, в окопах, всі, хто героїчно відбиває штурми", — наголосив Зеленський.

За його словами, країна стоїть, бо стоїть українська піхота. Вони знищують окупантів, захищають, відновлюють українські позиції та здійснюють блискучі операції.

Зеленський додав, що Україна завжди буде вдячною кожному й кожній, хто своє життя присвячує захисту держави.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали про День піхоти в Україні. Основними завданнями воїнів є захоплення та утримання територій, а також проведення атак і оборонних операцій.

Крім того, до піхотинців звернувся головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, це ті, хто буквально тримає українську землю на фронті.