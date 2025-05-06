Зеленский 6 мая наградил воинов-пехотинцев — видео

Владимир Зеленский награждает военного. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в День пехоты, 6 мая, отметил воинов государственными наградами. Он подчеркнул, что гордится нашими бойцами.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Награждение воинов-пехотинцев

"Всюду, где есть украинские позиции, везде, где защищается Украина — наша независимость, наша жизнь, — везде воюет, и воюет очень храбро, украинский пехотинец. Все, кто сейчас в боях, в окопах, все, кто героически отражает штурмы", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, страна стоит, потому что стоит украинская пехота. Они уничтожают оккупантов, защищают, восстанавливают украинские позиции и осуществляют блестящие операции.

Зеленский добавил, что Украина всегда будет благодарна каждому и каждой, кто свою жизнь посвящает защите государства.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали о Дне пехоты в Украине. Основными задачами воинов является захват и удержание территорий, а также проведение атак и оборонительных операций.

Кроме того, к пехотинцам обратился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, это те, кто буквально держит украинскую землю на фронте.