Повернення 150 захисників — Зеленський показав щемливе відео

Зустріч експолоненого з рідними. Фото: скриншот з відео

В Україну у середу, 5 лютого, повернули 150 захисників, які перебували в російському полоні. Цей обмін став 61-м від початку повномасштабного вторгнення.

Щемливе відео з повернення воїнів показав Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Обмін полоненими 5 лютого

Відомо, що в рамках 61-го обміну в Україну повернулися 108 воїнів ЗСУ: семеро з територіальної оборони, 26 з військово-морських сил та троє — з Повітряних сил. Водночас були звільнені 22 нацгвардійці, 19 прикордонників та один поліцейський.

Вони потрапили в полон під час захисту українських територій у Харківській, Запорізький, Донецькій, Луганській, Херсонській, Сумській, Київській областях, а також під час наступальних дій у Курській області Росії.

Сьогодні Україні за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів вдалося повернути 47 сержантів, 69 солдатів, 16 матросів та 18 офіцерів. Велика кількість з них мають важкі захворювання та поранення, а деякі перебували в російській неволі понад 2,5 роки.

Раніше в Координаційному штабі повідомили, що від початку повномасштабної війни в Україну повернули 4131 українця: військових, цивільних та іноземців.

Також відомо, що попередній обмін полоненими з Росією відбувся 8 січня. Тоді додому з Росії повернулися 505 морських піхотинців.