Возвращение 150 защитников - Зеленский показал щемящее видео

Встреча экс-полоненого с родными. Фото: скриншот из видео

В Украину в среду, 5 февраля, вернули 150 защитников, которые находились в российском плену. Этот обмен стал 61-м с начала полномасштабного вторжения.

Трогательное видео с возвращения воинов показал Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Обмен пленными 5 февраля

Известно, что в рамках 61-го обмена в Украину вернулись 108 воинов ВСУ: семеро из территориальной обороны, 26 из военно-морских сил и трое — из Воздушных сил. В то же время были освобождены 22 нацгвардейца, 19 пограничников и один полицейский.

Они попали в плен во время защиты украинских территорий в Харьковской, Запорожский, Донецкой, Луганской, Херсонской, Сумской, Киевской областях, а также во время наступательных действий в Курской области России.

Сегодня Украине при содействии Объединенных Арабских Эмиратов удалось вернуть 47 сержантов, 69 солдат, 16 матросов и 18 офицеров. Большое количество из них имеют тяжелые заболевания и ранения, а некоторые находились в российской неволе более 2,5 лет.

Ранее в Координационном штабе сообщили, что с начала полномасштабной войны в Украину вернули 4131 украинца: военных, гражданских и иностранцев.

Также известно, что предыдущий обмен пленными с Россией состоялся 8 января. Тогда домой из России вернулись 505 морских пехотинцев.