Обстріли України у лютому — Зеленський назвав кількість авіабомб та дронів, які РФ запустила за тиждень

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російська військова промисловість продовжує працювати завдяки обходу санкцій. Ситуацію могла б змінити більша кількість українських далекобійних ракет і дронів.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Facebook в неділю, 9 лютого.

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Російський терор тримається на трьох речах

За словами Зеленського, цього тижня росіяни випустили по Україні понад 1260 авіабомб, майже 750 ударних дронів і більш ніж 10 ракет різних типів.

"Російське військове виробництво, яке забезпечує такий терор, тримається на трьох речах — це схеми обходу санкцій, без яких у Росії не було б критично важливих компонентів, високі ціни на нафту, які було б правильно знизити, і недостатня кількість наших далекобійних ракет і дронів", — йдеться у повідомленні.

Глава держави зазначив, що потрібно більше зусиль для обмеження можливостей російської нафтової індустрії.

"Ми вдячні всім партнерам, які посилюють санкції. Має бути більше глобальної роботи, щоб знизити можливості російської нафтової галузі. І ми й надалі будемо збільшувати виробництво наших ракет і дронів і закликаємо всіх партнерів інвестувати в український ОПК, тому що це інвестиції в захист життя", — підсумував Зеленський.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Нагадаємо, 8 лютого росіяни вдарили керованими авіабомбами (КАБ) по Гуляйполю Запорізької області.

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