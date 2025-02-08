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РФ зруйнувала КАБами будинок у Гуляйполі — постраждала родина

8 лютого 2025 14:06
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Гуляйполя 8 лютого — серед постраждалих діти, є руйнування
Ліквідація наслідків обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У суботу, 8 лютого, росіяни вдарили керованими авіабомбами по Гуляйполю Запорізької області. Унаслідок обстрілу постраждала родина.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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За словами Федорова, унаслідок ворожого авіаудару по Гуляйполю постраждали двоє дітей та їхні батьки. 

"Російські КАБи зруйнували будинок, де проживала родина. Батько та мати отримали уламкові поранення та травми голови, діти — контузії", — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА підкреслив, що постраждалим була надана медична допомога.

"Родині запропоновано виїхати до Запоріжжя, де для них вже готове місце тимчасового проживання", — підсумував Федоров.

Обстріл Гуляйполя
Зруйнований обстрілом будинок. Фото: Запорізька ОВА

Раніше росіяни завдали авіаудару по житловому будинку у Сумській області, загинуло троє людей. 

Також ми писали, що у ніч проти 8 лютого у Дніпрі лунали вибухи.

Запорізька область обстріли Іван Федоров війна в Україні Авіаудар
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