Обстріл Гуляйполя 8 лютого — серед постраждалих діти, є руйнування

Ліквідація наслідків обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

У суботу, 8 лютого, росіяни вдарили керованими авіабомбами по Гуляйполю Запорізької області. Унаслідок обстрілу постраждала родина.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Читайте також:

Наслідки обстрілу

За словами Федорова, унаслідок ворожого авіаудару по Гуляйполю постраждали двоє дітей та їхні батьки.

"Російські КАБи зруйнували будинок, де проживала родина. Батько та мати отримали уламкові поранення та травми голови, діти — контузії", — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА підкреслив, що постраждалим була надана медична допомога.

"Родині запропоновано виїхати до Запоріжжя, де для них вже готове місце тимчасового проживання", — підсумував Федоров.

Зруйнований обстрілом будинок. Фото: Запорізька ОВА

Раніше росіяни завдали авіаудару по житловому будинку у Сумській області, загинуло троє людей.

Також ми писали, що у ніч проти 8 лютого у Дніпрі лунали вибухи.